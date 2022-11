El método de un jugador que dice haber ganado 38 millones de euros en loterías

Los juegos de azar cuentan con escasas probabilidades matemáticas que permitan acertar los premios gordos. Pero hay personas que aseguran haber dado con métodos que les permiten ganar millones.

Es el caso de David Walsh, un australiano que asegura que ha ganado unos 38 millones de euros con un método para acertar en los juegos de lotería de todo el mundo, según recoge The Sun.

En realidad, Walsh pertenece a un grupo de apostantes que gasta millones cada año en juegos de azar y que recupera su inversión. Por ejemplo, Walsh dice que a principios de esta año, gastaron casi 7 millones de euros en lotería en Alemania y se llevaron el premio gordo.

El grupo de jugadores está liderado por un magnate llamado Zeljko Ranogajec, y por ejemplo, también han ganado 40 millones apostando en las carreras de caballos en Japón.

Walsh dio una conferencia en su país, recogida por el Australian Financial Review, donde da detalles sobre el método: "Encontrar un sistema que funcione, sea estable y funcione durante mucho tiempo es extremadamente difícil".

"Si has conseguido un sistema que funciona durante 20 años, no es como resultado de la habilidad. Adquieres el sistema que funcionó por suerte, pero luego, una vez que funciona, puede seguir haciéndolo", dice.

Pero Walsh advirtió que el fracaso como jugador es mucho más probable que el éxito, ya que alrededor de nueve de cada diez personas se arruinan cuando lo intentan.

"La grupo que tenemos en su mayoría tuvo éxito. Pero hay otro que llenaría un estadio, que también habían realizado estrategias apropiadas, que apostaron demasiado o simplemente eligieron estrategias que no funcionaron a largo plazo o no pudieron mantener esas estrategias. Pero no hay diferencia en el nivel de habilidad de los que fallaron y los que tuvieron éxito", concluye Walsh.