La receta indescifrable que vuelve loco a medio Twitter: "¿Qué pone ahí?"

La mala caligrafía de los médicos es uno de los tópicos más recurrentes en esa profesión, pero que en ocasiones es bastante real. Y para muestra, las enigmáticas recetas que algunos médicos entregan a sus pacientes, y que posteriormente los farmacéuticos tienen que descifrar.

Aunque el sistema está cada vez más informatizado y es menos probable que ocurran este tipo de confusiones con la caligrafía, el farmacéutico Guille Martín, conocido por su cuenta en Twitter @Farmaenfurecida, ha revolucionado la red social mostrando a sus seguidores una receta médica que llegó a sus manos, y ha retado a los usuarios a adivinar el medicamento que consta en la prescripción.

"Empezamos fuertes el finde... ¿Qué pone ahí?", ha preguntado Martín a sus seguidores, adjuntando la imagen donde se ve escrito a mano el supuesto nombre del medicamento a recetar.

El tuit no tardó en viralizarse y llenarse de comentarios de lo más ingeniosos, donde muchos han dado con la respuesta, mientras que otros le han echado todavía más imaginación.

"Mahou caña", apuntaban un usuario, mientras que otro seguía una línea similar al asegurar que "es un cóctel, Malibu coñac" o que en realidad el médico estaba recetando "mucho coñac".

Otros lograron acertar con parte de lo que ponía la receta: "Yo leo Nolotil, pero ese 'coño' me despista, no sé si se refiere a cáspulas o ampollas", bromeaba un tuitero. "Nolotil coño; no sé si está enfadado o es una nueva marca", "Pone clarísimamente Nolotil, coño!", "Nolotil Coñil. Entiendo que es un nuevo medicamento, ¿no?", apuntaban otras personas en los comentarios a ese tuit viral.

Finalmente, el farmacéutico reveló la respuesta... en su mayor parte: "Es Nolotil. Lo segundo ni idea, supongo que será por vía vaginal", bromeó.

En este sentido, otros tuiteros se lanzaron a tratar de descifrar la segunda parte, y muchos de ellos apuntaron que podría tratarse de una abreviatura de la palabra "cápsulas".

"Lo segundo es cápsula, con tilde en la a", "Caps y el palo de arriba es el acento", "'Cápsulas' por deducción", "Cápsulas, lo de arriba es la tilde", han señalado algunos seguidores.