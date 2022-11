Las monjas cultivadoras de cannabis que en lugar de dulces hacen productos derivados de la marihuana

El condado de Merced se encuentra en medio del Valle Central de California y es una tierra de cultivos y granjas. De entre todas esas propiedades una se ha hecho especialmente famosa, la de las llamadas Hermanas del Valle, aunque muchos las conocen como las Monjas de la Marihuana o Weed Nuns.

Se trata de una congregación de mujeres que, aunque no profesan una religión concreta, sí se comportan como hermanas de un convento, aunque en lugar de dulces su forma de subsistencia es plantar cannabis y hacer productos derivados de la marihuana.

Dirigidas por la hermana Kate, utilizan las lagunas legales que existen en el estado de California (EE UU) para su negocio, pues éste fue el primer estado en legalizar la marihuana medicinal en 1996 y para el uso recreativo en 2016.

A pesar de eso, muchos condados y ciudades han legislado contra las plantaciones y es el caso del condado de Merced, a pesar de lo cual ellas pueden cultivar.

"Los alguaciles lo saben, simplemente me dejan hacer esto", admite la hermana Kate. "Pero realmente no hay razón para que me dejen, podrían haberme cerrado el negocio porque es ilegal cultivar cáñamo [cannabis] en este condado", hace ver a la BBC.

"Pero creo que saben que desafiaríamos la ley y y conseguiríamos cambiarla en el condado... Y creo que es una lucha que no quieren emprender", explica la hermana.

Así, las hermanas, que rocían inicienso y hacen cánticos para sus plantas de marihuana, producen después medicamentos y ungüentos que les generan unas ganancias de unos 1,2 millones de dólares anuales, al menos antes de la pandemia, pues ahora ha bajado la producción a la mitad.

"Nuestros recursos están disminuyendo", dice la hermana Kate. "Pero si podemos obtener algunos ingresos, alguna asistencia, no solo del estado, tal vez de los agentes federales, para perseguir a las personas que lo están haciendo ilegalmente... Si se detiene un poco más a los cultivadores ilegales, las operaciones ilegales, creo que el legal, la comunidad empresarial, obtendrá más [ingresos]", dice la monja, que se queja de los muchos impuestos y tasas que han de pagar.