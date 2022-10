Una estudiante de medicina descubre en clase que está embarazada y su reacción arrasa... aunque todo tenía truco 

Hay un audio en TikTok que, aunque pasen los meses, siempre es la fórmula perfecta para la creación de un vídeo viral. Se trata de un sonido que repite incesantemente "oh no, oh no" mientras algo malo sucede en pantalla.

El último vídeo en recorrer todas las redes sociales y sorprender a más de 30 millones de personas con esta música viene de Samantha, una estudiante de ginecología de Charleston (Estados Unidos).

La joven ha publicado en su cuenta de TikTok los segundos más asombrosas que ha recorrido la plataforma en mucho tiempo. "Cuando estás en el laboratorio y descubres una sorpresa", ha escrito.

En el vídeo, que posteriormente ha subido con el sonido original, se puede escuchar como están señalando las diferentes partes del cuerpo que se pueden ver con una ecografía. Cuando, de repente, se puede ver un bebé totalmente formado en el útero.

La pantalla se gira al resto de compañeras y todas alucinan al descubrir que una de sus compañeras está completamente embarazada. Desde entonces, miles de personas han comentado su estupor.

Sin embargo, era demasiado bueno para ser real. Un par de días más tarde, las chicas han publicado un vídeo para revelar todos los detalles: "Nos gustaría decir que todo estaba preparado".

Ante el shock de muchos internautas por la capacidad de actuación de las jóvenes, han explicado que se trataba de una competición con otra clase del colegio para ver quien hacer el mejor vídeo relacionado con el tema.

"Tuvimos la idea de que todas pretendiendo que no sabíamos que estaba embarazada, pero todos sabemos desde hace un tiempo. Ella también y todo el mundo involucrado", han comentado.

"Pensábamos que quizás solo lo iban a ver 100 personas, es muy loco, solo queríamos aclarar que todo era falso, pero fue muy divertido", han concluido en su última publicación que, seguramente, no llegue a tanta gente.