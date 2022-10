La temida respuesta de un alumno a la pregunta de un profesor sobre Mario Vargas Llosa: "Ya ha pasado"

En lo que se refiere a respuestas de los alumnos a las preguntas planteadas por profesores, inesperada podría ser la palabra que mejor pueda definir esta cuestión.

Eso es lo que pasó con uno que se ha hecho viral en las redes sociales precisamente por su contestación a una cuestión del profesor de bachillerato y licenciado en Filología Hispánica, José Lorente, quien preguntó a sus alumnos sobre el premio Nobel de literatura, Mario Vargas Llosa.

"Ya ha pasado. He preguntado en una clase de bachillerato si sabían quién era Vargas Llosa y me han contestado que el novio de la Preysler", detalló este docente en el tuit viral, que va camino de los 5 mil 'me gusta'.

Ya ha pasado. He preguntado en una clase de bachillerato si sabían quién era Vargas Llosa y me han contestado que el novio de la Preysler. — José Lorente (@JoseLorent) September 30, 2022

Seguramente, por ese "ya ha pasado", sería la respuesta que más temía este profesor, refiriéndose a que las nuevas generaciones puedan conocer al famoso escritor más por su faceta personal que por la profesional.

Un tuit que, a su vez, ha generado un reguero de opiniones, muchos de ellos exponiendo casos parecidos e, incluso y para rizar el rizo, poniendo como ejemplo que hay quienes tampoco saben quién es la propia Isabel Preysler. "Eso es mucho peor. Tuve que darles una clase magistral, obviamente, incluyendo árbol genealógico Iglesias-Falcó-Boyer-Presyler", indica Rosa, como respuesta al primer tuit de José.

Fin a los rumores

Los rumores en torno a parejas como Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa nunca faltan. Hace unos meses se comenzó a decir que la socialité y el escritor ya no vivían juntos, por lo que parecía que su ruptura era inminente. Sin embargo, este verano reaparecieron públicamente desmintiendo todo tipo de informaciones acerca de su relación.

Tras el crecimiento de los rumores, tanto Isabel como Mario contaron a ¡Hola! que esas informaciones eran totalmente falsas. El escritor había sido pillado entrando y saliendo de su piso del centro de Madrid porque allí tiene muchos de sus libros, además de ser el punto de encuentro con su familia.

Además, la pareja disfrutó del estreno de Nabucco, la ópera de Giussepe Verdi que regresaba al Teatro Real tras 151 años. Hasta allí acudieron juntos y con una amplia sonrisa demostrando una complicidad impropia de una ruptura. Así desmintieron públicamente los rumores.