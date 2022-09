"Drogaste a papá, hija", los hilarantes mensajes de un hombre después de dejarle el coche a su hija y fumar por error un porro

La reacción más común si un padre encuentra en su coche un sospechoso cigarrillo después de dejarle el coche a su hija habría sido el enfado, pero no fue el caso del padre de una tuitera que subió a la red social la reacción de su progenitor después de que pasara justo eso.

"Estuve usando la camioneta de mi papa estos días, ayer me tocó devolvérsela y me llego este mensaje... escúchenlo con sonido no tiene desperdicio", decía Meri en su cuenta de Tuiter.

En la captura que ha subido de su Whatsapp puede verse una foto de la mano del padre sujetando un cigarrillo de liar. Y despúes, los audios.

"Hija, lo prendí, le di dos pitadas y este es de los chistosos, ya drogaste a papá, hija", dice el hombre, que a continuación se echa a reír.

Resulta que pensó que era un cigarrillo de tabaco de liar, pero en realidad era un porro.

estuve usando la camioneta de mi papa estos días, ayer me toco devolvérsela y me llego este mensaje.. escuchenlo con sonido no tiene desperdicio pic.twitter.com/N6UVTmSswu — meri 💚 (@meeriditomasi) September 28, 2022

"Yo pensé que era lo que fuma Guido... todavía no me pegó, estoy llegando a casa", aclara el padre, que ha acabado por convertirse en una celebridad, pues el vídeo tiene ya más de 2,2 millones de reproducciones.