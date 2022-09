El bonito mensaje en un trozo de papel para presentarse a una chica: "Me hacen esto y es que me caso automáticamente"

En la 'era tecnológica', podría llamar la atención que alguien use un trozo de papel para enviar un mensaje a otra persona. En este caso, una tuitera está triunfando en la red social tras compartir precisamente una nota apuntada en una hoja de cuaderno en la que se presenta.

"Hola. Perdona por no decirlo en persona, pero es que has parecido muy mona. He visto el libro que estabas leyendo, soy nueva y no conozco a mucha gente. Te dejo mi Instagram por si quieres hablarme", se lee en la fotografía que le ha hecho la usuaria, Mery, al mensaje y que ha cautivado a internet.

"Qué monada", ha reaccionado la propia usuaria en un tuit que se ha hecho viral en la red social y que, en estos momentos, suma más de 70 mil 'me gusta'.

Además, las reacciones no se han hecho esperar y la mayoría de los usuarios se muestran fascinados por esta bonita forma de presentarse a alguien, aunque hay alguna que otra discrepancia a la hora de la forma en la que ha recibido este mensaje.

me hacen esto y esq me caso automaticamente — lei (@leireaguaron) September 20, 2022

Me caso literal — Jude ❤️ Nora (@Nora_CR11) September 20, 2022