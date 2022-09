Despiden a un repartidor tras ser grabado tirando piedras al gato de una clienta

Las cámaras en los timbres son algo cada vez más frecuente en algunos países. Y estas no solo sirven de método de seguridad, sino que también pueden revelar algunas realidades desconocidas para los dueños de las casas.

Así le ha sucedido a Lisa Ferraby, una mujer de 37 años de Milton Keynes, Buckinghamshire (Inglaterra), que se quedó horrorizada con la actitud del repartidor que fue a llevarle un paquete a su casa.

Mientras ella estaba en el trabajo, la aplicación de la cámara la avisó de que alguien había pulsado su timbre. Al mirar la grabación de su móvil vio a un hombre acercándose a la puerta con un sobre en la mano. Sin embargo, su gato Tumble estaba en el porche.

El repartidor, parece que con miedo al animal, empezó a intentar espantarlo con el sobre para poder acercarse a la entrada. Y, después de llamar al timbre, comenzó a coger piedras del suelo y a tirárselas.

"No sabía si vomitar o llorar", dijo a la agencia SWNS. "Estaba absolutamente furiosa, solo quería irme del trabajo, pero no podía. Es angustioso ver ese tipo de cosas hacia tu propia mascota, que no le provocó".

Según explicó, el felino no resultó herido, pero cuando ella llegó estaba "acurrucado en un rincón" y "esa noche no comió". "Parecía un poco fuera de lugar, lo cual es comprensible en realidad", señaló ella.

Tras publicarse el vídeo, la compañía de repartos, Evri, se pronunció rápidamente: "Nos disculpamos con la señora Ferraby. Fue un comportamiento altamente inaceptable". Tal y como informan los medios internacionales, el repartidor que protagonizó el vídeo fue despedido al día siguiente.