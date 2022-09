Los 'Slashstreet Boys', la terrorífica 'boyband' formada por Myke Myers, Jason Voorhees, Freddy Kruger, Ghostface y Leatherface

Acaba de empezar septiembre, pero la cuenta atrás para la celebración de Halloween ya ha empezado. El día más terrorífico del año se ha convertido en la fiesta favorita de muchos y, por eso, ya la están planeando. Entre ellos, los 'Slashstreet Boys', las estrellas indiscutibles del evento.

Se trata de una boyband creada por la cuenta de YouTube The Merkins, en el que los integrantes del grupo siempre aparecen disfrazados con los personajes más terroríficos del cine. Por si fuera poco, también se graban por la calle asustando a sus vecinos.

Michael Myers de las películas de Halloween, Jason Voorhees de Viernes 13, Freddy Kruger de Una pesadilla en Elm Street, Ghostface de Scream y Leatherface de La matanza de Texas, se han convertido en ídolos del pop.

Con más de 600.000 seguidores en YouTube y TikTok, ya calientan motores para publicar una nueva parodia de los Backstreet Boys en honor a la temporada de Halloween.

Hace ya más de tres años que se dieron a conocer por su versión de I want it that way llamada I'll kill that way con la que publicaron un espectacular videoclip que tiene más de 28 millones de reproducciones.

Desde entonces han ido recorriendo la discografía de la boyband más famosa de los 90 e incluso han incluido nuevos personajes, como los caballeros blancos de Juego de Tronos.

Al mismo tiempo se han convertido estrellas de las redes sociales, con divertidos vídeos donde, totalmente disfrazados, caminan por la calle o crean nuevas ficciones. Sin duda, una de las producciones más cuidadas de TikToK.