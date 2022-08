Una aventurera se hace tatuajes en cada lugar que visita y ni siquiera los elige ella

Los viajeros originan una infinita cantidad de recuerdos en cada destino que visitan. Pueden materializarlo comprando los típicos objetos o comidas de allí, como suele hacer la mayoría de la gente. Sin embargo, hay otros que son mucho más originales y llevan su espíritu aventurero a otros extremos.

Victoria Rose es una aventurera de Pensilvania (EE UU) que pasa gran parte del año viajando por el mundo, pero con una importante peculiaridad. En cada lugar al que se desplaza añade un nuevo tatuaje a su cuerpo, considerando así la mejor forma de recopilar sus recuerdos allí.

Además, la joven añade otro punto exótico a la idea. Da "rienda suelta" sobre los diseños a los tatuadores locales a los que acude, tal y como confiesa la propia protagonista al Daily Star. Por lo tanto, la mayoría no tienen significado.

"Siempre me gustan los más nuevos porque son nuevos, pero, por supuesto, me he hecho algunos tatuajes no son tan buenos, pero todo es parte del viaje, así que no odio ninguno de ellos", ha confesado Victoria.

En su cuerpo se pueden encontrar diseños estampados en su piel durante sus viajes de todo Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra, Colombia, Perú, México, Corea del Sur, Alemania y Egipto.

La joven comparte cada nueva incorporación en su cuenta de TikTok, donde se puede ver, por ejemplo, que tiene un dragón de colores en su pierna izquierda. "La espinilla y las líneas finas duelen, este es uno de los más dolorosos, pero vale la pena. Es tan hermoso", dijo tras hacérselo.