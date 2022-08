La extraña conversación que hace creer a una joven 'tiktoker' que su conductor de Uber es un extraterrestre

Si por algo destaca TikTok además de por sus vídeos de bailes, es por aquellos en los que la gente cuenta experiencias de todo tipo. Las que incluyen algún tinte paranormal alcanzan un gran éxito, como es el caso de una extraña conversación de una joven con su conductor de Uber.

La tiktoker Gordoilustra, que cuenta con muchos vídeos virales en su perfil, ha llamado la atención de los usuarios de la plataforma al contar la surrealista charla que tuvo con el conductor y que, por lo que este dijo, le llevó a pensar que podía tratarse de un extraterrestre.

La joven tenía que parar en casa de sus padres para recoger a su gato, lo que dejó las primeras reflexiones peculiares del conductor. "Afirma que los gatos no tienen espíritu local; yo le pregunto a qué se refiere y me cuenta que él leyó que tienen su espíritu en otra dimensión porque odian ver cosas que nosotros no, y yo asumí que había sido un libro o que había leído o algo así... y me pareció una conversación interesante", comenzaba diciendo ella.

Aunque ese primer tema parecía ya un tanto raro, lo más surrealista llegó después, cuando él aseguró que su vida comenzó cuando ya tenía una edad y, además, no recuerda nada hasta ese momento.

"Yo aparecí en el mundo a los ocho años, antes de eso, no tengo un solo recuerdo; no sabía quién era ni de dónde venía, solo aparecí a los ocho años perdido en el mundo... tiempo después, conocí a un hombre que me enseñó algo muy importante: y es que uno viene al mundo no a buscar un lugar para dormir, sino para descansar", explicaba.

También dio a la joven algún que otro consejo: "Trate de aferrarse a esos lugares donde usted logra descansar, las cosas son necesarias pero son ellas las que necesitan de usted, no al contrario".

Cuando el trayecto estaba a punto de llegar a su fin, el conductor pronunció una última frase que dejó a la chica muy pensativa. "Tal vez nos encontremos en muchos años aunque yo no voy a ser el mismo, y a pesar de que no lo crea, quizás usted tampoco", le dijo a modo de despedida.