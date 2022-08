Borja Escalona habla en televisión tras la polémica de las empanadillas: "Soy sociópata diagnosticado"

El youtuber Borja Escalona está en boca de todos desde hace días a raíz del incidente protagonizado en un bar de Vigo tras negarse a pagar la empanadilla que había consumido. "Yo no pago, yo como gratis, te lo he dicho antes de meterme la empanadilla en la boca, si te pago esto lo que os va a llegar es una factura de 2.500 euros por la promoción que os acabo de hacer", dijo a la camarera del establecimiento en un directo publicado en sus redes y que ha sido duramente criticado por la opinión pública. Tras dar algunas explicaciones en su canal de YouTube, que posteriormente fue cerrado, Escalona ha sido entrevistado este sábado en el programa Ya es verano, donde ha hablado de la polémica.

En su primera entrevista en televisión, el youtuber ha reconocido que "no están siendo días fáciles".

Según ha contado, "estoy soportando cosas a mi alrededor que, como sociópata diagnosticado que soy, no es fácil de sobrellevar, demasiadas cosas que no puedo controlar, no está siendo cómodo, pero no me queda otra que vivirlo, yo me lo he buscado y ahora lo estoy viviendo, lo que pasa es que hay mucha gente que se está lucrando de ello y mucha garrapata", ha dicho.

El youtuber se ha mostrado además "arrepentido" por cómo se han dado las circunstancias. "Creo que se ha salido de madre y se han salido del lugar muchas de las actuaciones que yo he tenido porque quizás no se está preparado para el contenido que yo traigo", ha dicho.

La conversación con el reportero de Ya es verano se ha vuelto tensa por momentos al preguntarle si consideraba que su trabajo y el tipo de contenido que genera en su canal era digno de ser reproducido. "Sí, cuando es entendido, sí", ha respondido tajante.

"Mi trabajo depende de tu prisma, depende de tu visión", ha insistido Escalona, que en ningún momento reconoce su error. "Está claro que este país da para muy poquito en cuanto a su capacidad de análisis", ha valorado.