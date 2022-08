Algunos estudiantes de una escuela de Nueva York dicen haber sido presionados para asistir al espectáculo de una drag en una capilla

Para dar visibilidad al colectivo LGTBI, el Grace Church High School, un lujoso instituto de Manhattan (Nueva York), contrató a Brita Filter, una de las drags más conocidas de la ciudad, a que asistiera a su iglesia a dar un espectáculo.

El evento, bajo el nombre Pride Chapel, tuvo lugar el 27 de abril, y estuvo patrocinado por la propia escuela. Además, algunos estudiantes comprometidos con la causa ayudaron a organizarlo.

La drag interpretó Somewhere over the Rainbow antes de ser entrevistada por los estudiantes para conocer más cosas sobre su actuación, la homosexualidad y la importancia del orgullo. En ese momento estuvo acompañada por Andrew Leonard, el director de música vocal queer del centro.

Brita, que se muestra muy orgullosa de su espectáculo, ha compartido en TikTok un vídeo en el que sale bailando mientras los estudiantes aplaudían y animaban.

"Una escuela secundaria católica aquí en Nueva York me invitó a su Capilla del Orgullo. La visibilidad importa y me siento muy honrada de haber tenido la oportunidad de hablar con ustedes sobre mi trabajo como activista LGBTQ+ Drag Queen", explicó.

Sin embargo, no a todo el mundo le gustó el acto. Muchos estudiantes declararon después que les habían obligado a asistir en contra de su propia voluntad. "Había muchísima presión social para bailar y fingir que era normal", dijo uno de ellos para el medio The Post Millennial.

El joven continuó explicando lo que para él fue una experiencia desagradable. "Había muchas miradas a quien no estaba participando totalmente". Además, asegura que hubo tente que se puso a "hacer twerking" junto a la drag. "Me preguntaba, ¿esto realmente está sucediendo en una capilla?", aseguró.