El peculiar caso de un joven que dice que se ha contagiado de la viruela del mono a través de una compra con Wallapop

La viruela del mono está entrando con fuerza en España. Cada vez aparecen más casos y la forma de contagiarse no queda todavía muy clara. Claro ejemplo de ello es un hilo viral de Twitter en el que un joven cuenta cómo se ha visto afectado por esta enfermedad.

Mei Rito, el usuario de la red social, cuenta que su contagio se produjo al contactar con otra persona por Wallapop para comprar un patinete. "No he participado en ninguna fiesta sexual como dice la OMS, ni me he hecho un tatuaje... Vais a flipar cuando sepáis cómo lo he pillado", escribía para demostrar que todas esas razones que daban en un principio no tienen por qué producirse.

El joven quedó con el vendedor del patinete que le gustó para desplazarse. Primero lo probó y, más tarde, realizaron los trámites esenciales para la compraventa. Todo parecía normal, hasta que una semana después la historia cambió.

Ayer me diagnósticaron viruela del mono. No, no he participado en ninguna fiesta sexual como dice la OMS, ni me he hecho un tatuaje... Vais a flipar cuando sepais cómo lo he pillado #ViruelaDelMono 🧵👇 — Mei Rito (@mei_rito) July 30, 2022

El chico comienza a sentir un malestar, que en un principio asoció al Covid-19, pero tras hacerse varios test de antígenos dio negativo. Después de dos días trabajando desde casa, regresó a hacerlo a la nave donde se encuentra su empresa, pero se encontró una sorpresa. Las ruedas del patinete habían experimentado cambios.

Ante eso, decidió ponerse en contacto con el vendedor del objeto con la intención de preguntarle cada cuánto debía regular la presión de las ruedas. Además de explicárselo, le confesó que había dado positivo en viruela del mono, lo que le puso en alerta.

Al enterarse, Mei Rito lo consultó con un amigo médico. "¿Puede ser que me haya contagiado en un contacto de 15 minutos en el que solo nos hemos saludado dándonos la mano?", se preguntaba el propio protagonista. Horas después, en urgencias le informaron de que también era positivo.

"El contagio más probable según me dicen, dado que mi vida sexual no ha sufrido variaciones, es que el virus acabara en mis mucosas tras impregnarme de él en las empuñaduras del patinete", termina explicando el protagonista, que además confirma que "no se trata de una enfermedad de gays como dice la OMS, lo pillas comprando un artículo de Wallapop".