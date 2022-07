La actriz Alicia Silverstone revela que "todavía" comparte cama con su hijo de 11 años

Alicia Silverstone, la actriz que saltó a la fama por su aparición en The crush, acudió este martes a The Ellen Fisher Podcast, donde hizo una impactante revelación sobre la forma en la que cría a sus hijo Bear, que actualmente tiene 11 años.

"Bear y yo todavía dormimos juntos", dijo en un momento sorprendiendo a todos los espectadores. Sin embargo, también quiso aclarar que podría "meterse en problemas por decir eso", lo que no supone impedimento para ella. "Sinceramente, no me importa", sentenció.

La actriz se convirtió en madre de Bear hace 11 años, cuando todavía estaba con exmarido Christopher Jarecki, con quien estuvo casada durante 13 años hasta 2018.

Silverstone continuó diciendo las tácticas "de higiene natural infantil" que empleó para enseñar a su hijo a ir al baño, mientras ella "observaba sus señales". También se confesó sobre su maternidad: "Soy una mamá natural y una mamá amorosa".

Sobre su percepción de la vida, la actriz fue clara: "Creo en el amor, creo en la naturaleza y nuestra sociedad le tiene miedo a la naturaleza y al amor". Además, confesó que cada elección que hace "se basa en el instinto o en una investigación profunda".

En otras ocasiones, Silverstone ha hecho declaraciones polémicas sobre la actitud con Bear. "Mi hijo y yo tomamos baños juntos, y cuando él no está conmigo, yo tomo un baño y eso sí que me nutre y reconforta", dijo una vez.