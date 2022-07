Elena Furiase, muy cansada tras dar a luz a su hija Nala: "Al principio es una etapa agotadora"

Elena Furiase dio a luz a su hija Nala hace poco más de dos semanas. La actriz, a pesar de no ser primeriza, se está adaptando a esta nueva etapa de su vida que implica un miembro más en la familia.

En camino a casa de Lolita, para que la abuela disfrute de su nuevo nieto durante una comida familiar, la intérprete hizo unas declaraciones a Europa Press donde aseguró que esta nueva experiencia estaba siendo agotadora a la par que muy ilusionante.

"El postparto tiene sus subidas y bajadas hormonales. Sigo dolorida, pero bueno ya han pasado diez días y yo me encuentro muchísimo mejor. Además, tengo que estar fuerte para estar con Noah", declaró la actriz.

Su primogénito adora a su pequeña hermana, aunque las energías propias de la infancia provocan el hartazgo de su madre: "Hace muy bien el papel de hermano mayor, está más rebelde con nosotros. A su hermana la adora, por suerte".

Según la propia Elena, a pesar del cambio abismal que supone un nuevo hijo, su pareja no se ha visto resentida: "No he sentido incertidumbre porque al final son reminiscencias del primero, pero sí que es cierto que dos son multitud, al principio. Pero estamos felices y bien, cansados como con todos los bebés que en los inicios es una etapa agotadora, pero con mucha ilusión, la verdad".

"A las dos abuelas se les cae la baba", confesó Elena, quien también ofreció detalles sobre cuando sería el bautizo de la pequeña. "Los bautizos en nuestra familia no son petit comité entonces vamos a esperar que la niña crezca un poquito".

"Noah ya disfruta todo, es un salvaje", comentó Elena sobre su hijo mayor. "Los celos son cosas de niños, eso pasará aunque hay que seguir prestándole mucha atención".