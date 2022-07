Una mujer demanda a su pareja con casi 10.000 euros tras no presentarse a una cita y acaba enzarzándose con el juez del caso

La responsabilidad afectiva en una pareja es uno de los puntos clave para que la relación vaya por buen camino. Pero la mayoría de las veces, una de las dos personas no cumple con este comportamiento y genera en la otra persona inseguridades.

Y si no que se lo digan a QaShontae Short. La joven ha llegado al extremo y ha demandado a su pareja por 10.000 dólares debido a que le ha causado intencionadamente angustia emocional después de que no se presentara a una cita que habían planeado.

Short, que vive en Michigan, presentó la demanda en 2020, afirmando que el chico "no se presentó y se fue en el cumpleaños de su madre, que acababa de fallecer". Sin embargo, cuando el caso apareció en la corte a través de Zoom, Short terminó entrando en una pelea con el juez Herman Marable Jr.

Durante el proceso, Jordan dice que creía que el caso "sería desechado" antes de decir que todo el asunto era una pérdida de tiempo del juez. En las imágenes del proceso judicial, el juez responde a la chica: "El problema es el siguiente: si usted cree que debe ser desestimado, tiene que presentar la moción correspondiente".

A lo que ella interviene: "En esa carta mintió y eso es lo que provocó el perjurio. Nunca fue al principio, fue en su respuesta". "Bueno, él tiene derecho a poner lo que sea en la respuesta", le responde el letrado.

La joven pasa a acusar al profesional de "insultar su inteligencia", a lo que él explica: "Tiene que exponer su denuncia, no lo ha hecho. No se trata de eso, creo que no entiende lo que es el perjurio".

Tras lanzarse alguno que otro dardo más envenenado, entre los cuales el juez cuestiona la "angustia emocional" de la joven, este ordena que el caso se traslade a un tribunal de circuito y, con esto, Short tiene 56 días para pagar los costes de un traslado o el caso será desestimado.