Lo que ha hecho un cliente y la respuesta del bar abre un acalorado debate en las redes: "Comida de otro local, ¿sí, no o depende?"

La queja de un cliente en una reseña y la posterior respuesta del dueño del bar has provocado un acalorado debate en las redes acerca de lo que se puede y no se puede (o debe) hacer como comensal.

En su crítica, rescatada en Twitter por la cuenta @soycamarero, el cliente se queja de que el camarero del local les llamó la atención porque, después de pedir unas consumiciones, compró comida en el local de al lado, en concreto, una pizza para sus hijos.

"Le explico que los niños querían pizza y, a pesar de que no ponen en ningún sitio que no se puede consumir comida de otro local, nos insinúa que nos la comamos en el parque de al lado. Le comento que es de mala educación llamarnos la atención de esa manera", informa el cliente, que asegura que, cuando le comentó al camarero que se iba a quejar en redes, este supuestamente le respondió que "porque no se puede poner reseñas a los clientes, que si no...".

Además, concluye la dura reseña criticando el importe de la cuenta, 12 euros por cuatro cervezas y un agua. "Encima haciéndote sentir un delincuente por hacerle gasto y pedirle una pizza en el bar del lado, aunque ellos no sirvan. Unos sinvergüenzas y unos maleducados. No volveremos.

La respuesta del bar no puede ser más contundente, recordándole que existen diferencias que los niños coman "un trozo de pizza", algo que siempre aceptan, y otra pizza "entera" de la que comen todos.

Debate: comida de otro local sí, no o depende? pic.twitter.com/lY08gKVLvR — Soy Camarero (@soycamarero) July 19, 2022

"La educación es preguntar, como es debido, respetar sin atacar al camarero que os comenta amablemente, entablar una conversación sin poner las manos encima ni interrumpir continuamente", incide el responsable del local, que recuerda que sí tienen carta de camida.

Además, replica que el precio de "2,20 euros" por una cerveza tostada sea demasiado y concluye: "Nuestra amabilidad ha sido contestada por la actitud más básica y maleducada que puede haber. Gracias por dejar toda la basura en la mesa y en el suelo al iros".

"¿Comida de otro local, ¿sí, no o depende?", pregunta la cuenta de Twitter, sobre la queja y la posterior respuesta. El debate está servido, y en la red se ha abierto una acalorada discusión con distintos puntos de vista.

Pues muy mal. — vincentgambini (@vincentgambini) July 19, 2022