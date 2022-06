Tania, la famosa protagonista de 'Madrileños por el mundo' por su pasión por el acroyoga, reaparece en TikTok cazando una araña

En 2016, una guía de Sydney en el programa de Telemadrid Madrileños por el mundo conquistó internet. Se trataba de Tania, una joven que había decidido mudarse a Australia para vivir su vida al máximo mientras practicaba acroyoga por todos los rincones de la ciudad.

Bastaron cinco minutos de programa junto a la también icónica presentadora Paqui Peña para colarse en todos los zappings de España y convertirse en historia de la televisión.

Más de cinco años más tarde, sus memorables frases "Si vas pensando que te va a pasar algo, es cuando te pasa" o su mítica "¡Acroyoga, qué me encanta!" siguen siendo muy usadas.

También apasionada de las motos, el surf o el boxeo, la madrileña volvió a reaparecer en la televisión en 2021 en Viajeros Cuatro y aseguró que, tras 7 años en la ciudad australiana, deseaba quedarse a vivir allí para siempre. Además, comentó que había dejado de trabajar de dependienta para dedicarse a ser monitora de acroyoga en un colegio.

por favor que leyenda pic.twitter.com/p4QRzco5Kb — peri (@T5Comento) August 8, 2021

Ahora, ha vuelto a hacerse viral en TikTok. Al más puro estilo Elsa Pataky, Tania se ha grabado quitando una araña gigante de la pared de su casa y explicando a todo el mundo la manera correcta de sacarla.

"Por si venís a Australia y no queréis dormir con una araña en la habitación", ha comentado. "La verdad es que a mí no me molestan", ha añadido mientras la sacaba al balcón.

El pequeño vídeo ya acumula casi medio millón de reproducciones y cientos de comentarios encantados de haberse reencontrado con uno de los personajes televisivos más queridos.

Tania no ha cambiado nada en absoluto y en su intento por contar como es un día de su vida durante sus vacaciones en Hervey's Bay (Queensland) también está recibiendo muchos aplausos.