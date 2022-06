El sensacional zasca de una madre a su hijo por quejarse de su color de ojos: "Una buena respuesta a tiempo y se quita la tontería"

El asturiano Pablo J. Álvarez, diseñador gráfico, se ha hecho viral en las redes sociales tras compartir una conversación de WhatsApp con su madre en la que ella le da una réplica que ha hecho la delicia de los internautas.

"Me desorino muchísimo hshshhshshshhhshahaha 🤣🤣🤣", ha escrito el joven en Twitter, antes de dar paso al trozo de conversación que ha causado sensación entre los tuiteros.

En ella, Pablo le manda una fotografía suya a su progenitora en la que aparecía él con un filtro de imagen que hace que tenga los ojos azules. "Si hubiese salido en la parte de ojos azules de la familia", bromea a su familiar tras hacer la comparativa con sus ojos naturales.

Su madre, como respuesta, le envía una nueva imagen, pero de una modelo rubia. "Si yo hubiera nacido así, no me hubiera casado con tu padre y tú no estabas ni con (ojos) castaños ni con azules", replica.

Me desorino muchísimo hshshhshshshhhshahaha 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/iqkkxHgFdg — Pablo J. Álvarez / 💜 (@pablojalvarez_) June 17, 2022

Un fabuloso zasca a su hijo que divierte al propio Pablo, pero también ha causado furor entre la comunidad internauta, que ha hecho viral el tuit, con más de 17 mil 'me gusta' y decenas de interacciones.

well she’s speaking facts pic.twitter.com/BggbfZn3qC — alicia atencio (@aliciatencio) June 18, 2022

Hahaa una buena respuesta de mamá dada a tiempo y se quita la tontería 👏👏🤣 — Ladrador (@ladrador86) June 18, 2022

Menuda reina tu madre jaja — Guillem Clua (@guillemclua) June 18, 2022