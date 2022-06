Un hombre se pasea a diario con varios kilos de joyas de oro en su cuerpo: "Cualquiera que tenga dudas puede venir y comprobarlo"

El propietario de un puesto de comida callejera vietnamita se ha hecho famoso por su fascinación por las joyas de oro. Todos los días se pasea por Ho Chi Minh (Vietnam) con hasta cinco kilos de oro en su cuerpo.

Đỗ Ngọc Thuận, de 34 años, alias 'Seven Ball', está fascinado con el oro desde que tiene uso de razón. Cuando llegó a la edad adulta, empezó a comprarse sus propias joyas y a presumir de ellas por la calle.

Más tarde, cuando abrió su propio puesto de comida caliente y aperitivos en Ho Chi Minh, se puso una cantidad absurda de oro para atraer más atención a su negocio, y con la llegada de las redes sociales, ganó aún más atención de las masas.

"Antes, cuando no era popular en Internet, pero me ponía mucho oro, cada vez que me paraba a esperar el semáforo en verde, veía que mucha gente me señalaba y admiraba", dijo Thuận a los periodistas vietnamitas.

Actualmente, 'Seven Ball' lleva diez anillos de oro, un total de 30 pulseras de oro y más de una docena de gruesos collares siempre que sale, ya sea a pasear o a su lugar de trabajo. Y eso sin contar los grandes pendientes y las pulseras para los tobillos y los anillos para los pies. En total, supuestamente, lleva unos 100 taels (cinco kilos) de oro cada día.

El entusiasta de las joyas de oro se ha hecho bastante reconocible gracias a las redes sociales, pero mientras algunos lo envidian y lo alaban, otros lo critican e incluso lo acusan de llevar joyas falsas para tener influencia.

A esas personas les lanza un reto: "En mi ciudad, todo el mundo sabe que llevo oro desde hace mucho tiempo. Cualquiera que tenga dudas puede ir conmigo a la tienda de oro para comprobarlo, si se demuestra que llevo oro falso, lo regalaré todo. Si el oro que llevo es de verdad, me dan 5 millones de dongs (unos 200 euros)".

@baybong1368 Bẩy mới ra tiệm vàng kim Sang 131 đặt chiếc nhẫn tên bị bóng rất là bự nè ♬ nhạc nền - Đỗ Ngọc Thuận

Thuận afirma que desde 2008, cuando empezó a llevar grandes cantidades de joyas de oro, solo ha estado en peligro de ser robado dos veces. El primer caso ocurrió una tarde de 2014, cuando notó que un grupo de personas lo seguía. Corrió al interior de una tienda de conveniencia y el grupo sospechoso se marchó después de pasar un rato frente a la tienda.

La segunda vez iba conduciendo y alguien en otro coche le dijo que se detuviera para revisar su documentación. Al principio cayó en su trampa, pero tras darse cuenta de que no eran policías, huyó mientras gritaba pidiendo ayuda. Uno de sus asaltantes logró agarrar una de sus cadenas, pero Ngọc Thuận logró atraparla también, por lo que el ladrón solo escapó con el colgante.

Pero a pesar de haber vivido este tipo de incidentes, Thuận dice que solo contrata guardaespaldas para protegerse cuando sale de la ciudad, porque todo el mundo en Ho Chi Minh le conoce a él y a su estilo.

La fascinación de Vietnam por el oro es conocida en todo el mundo. El país asiático no solo alberga una torre cubierta de oro auténtico, sino que también cuenta con una serie de pintorescos personajes a los que les gusta alardear de sus numerosas y grandes joyas de este material.