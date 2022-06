Una mujer se gasta en cerveza todo el dinero que le devolvió Hacienda: "He llenado mi nevera de fiesta"

Una mujer ha publicado un vídeo en TikTok en el que muestra cómo utilizó su devolución de 150 libras (175 euros) de impuestos municipales para comprar suficiente alcohol para llenar lo que ella define como su "nevera de fiesta".

Toni (@tonisheard862), de 35 años, compró Coors Light, Carlsberg y Strongbow. En el clip, se le oye decir: "Así que acabo de recibir mi reembolso de 150 libras del Ayuntamiento y he decidido comprar todo esto. ¿Qué te parece? Creo que lo he hecho bastante bien, para ser justos".

El dinero de esta devolución está pensado por las instituciones municipales para a ayudar con la crisis del coste de la vida, aunque Toni lo gastó en alcohol.

La joven, que es encargada en una tienda, dijo más tarde que no creía que hubiera hecho "nada malo" y afirmó que se le debería permitir gastar el dinero como quisiera.

Sin embargo, algunos usuarios de TikTok reaccionaron con sorpresa ante la decisión de Toni, ya que muchas familias intentan ahorrar para lo que podría ser la peor crisis financiera en una generación.

Un usuario de las redes sociales le recordó: "Puedes gastarlo en lo que quieras. Pero está destinado a ayudar con las facturas de energía". Otro añadió: "Pues ahí se han ido mis impuestos", y un tercero confirmó: "Lo habría gastado en gas, electricidad, gasolina".

Toni, de Brighouse (West Yorks), explicó más tarde que había llenado su "nevera de fiesta" para el jubileo a principios de mayo, después de ver el alcohol que se ofrecía. Dijo: "Si te soy sincera, la cerveza estaba de oferta, el jubileo se acercaba, así que pensé en abastecerme. Trabajo mucho, así que pensé "¿Por qué no?".

"Tengo una selección de lo que beben mis amigos, ya ves, así que es un poco una nevera de fiesta. Así que hay diferentes amigos para diferentes bebidas. No es sólo para mí, no soy una alcohólica empedernida.

"Doy la impresión de ser bastante despiadada en TikTok, pero trabajo muy duro. Trabajo seis días a la semana, así que creo que debo gastar mi dinero como yo decida", se defendía la mujer.

Algunos en TikTok también estuvieron totalmente de acuerdo con la elección de Toni, con un usuario comentando: "Dinero bien gastado". Otro añadió: "No se me ocurre nada mejor en lo que gastar el dinero, no puedo mentir".