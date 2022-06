Lujo, extravagancia y mujeres poderosas: Hayu estrena 'The Real Housewives in Dubai'

Lujo, extravagancia y un cúmulo de tensiones. Estos son los ingredientes de The Real Housewives in Dubai, la undécima versión del famoso reality show. Los nuevos episodios transcurren, esta vez, en la llamada Ciudad de oro, y ya pueden verse en Hayu.

De nuevo, el programa mostrará el día a día de un poderoso grupo de mujeres que dirigen imperios empresariales y se desenvuelven en una exclusiva escena social. Son amas de casa cuyas vidas giran en torno al éxito y la opulencia.

Nina Ali

La primera protagonista del reality es Nina Ali, una influencer que se mudó junto a su marido, Munaf, a Dubái en 2011. Madre de tres hijos, asegura que ha pasado por una vida difícil, aunque esto le ha hecho ser "auténtica".

Chanel Ayan



Chanel Ayan, la primera supermodelo negra en Dubái, se caracteriza por tener una personalidad arrolladora, así como por su elegancia y belleza. Dirige una agencia de talentos, es madre y, ahora más que nunca, pelea contra los demonios de su pasado.

Caroline Brooks



Por su parte, Caroline Brooks presume de su origen afrolatino y su vida en Estados Unidos. Dice tener ojo en el mundo de los negocios, motivo por el que es de sobra conocida en el sector inmobiliario de Dubái. Muchos la conocen por el apodo Caroline DXB.

Sara Madani



Otro de los rostros del reality es la dra Sara Madani, nacida y criada en los Emiratos Árabes Unidos. Puso en marcha su primer negocio con 15 años, lo que la ha convertido en una inspiración para las jóvenes emprendedoras de la región. Eso sí, su objetivo principal en la vida es encontrar el amor.

Lesa Milan



Lesa Milan nació en Jamaica y vive su sueño de ser diseñadora de moda en Dubái. Es madre de tres hijos y pone a su familia por delante de todo, algo que, a veces, le preocupa, porque no quiere despistarse en su faceta como empresaria. Fue ganadora del certamen Miss Jamaica.

Caroline Stanbury



Finalmente, Caroline Stanbury es una estilista convertida en estrella de realities gracias a la antigua serie Ladies of London. Es embajadora de una marca de lujo y presentadora del popular podcast Divorced Not Dead. Después de romper su relación, esta madre de tres hijos encontró la felicidad en Dubái junto al exfutbolista del Real Madrid Sergio Carallo.

Hayu, una apuesta por los 'realities'



