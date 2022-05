Una alumna se hace pasar por 'influencer' para aprobar y su profesor viraliza el soborno

Aprobar las asignaturas que se atragantan puede resultar difícil. Para conseguirlo, en numerosas ocasiones los alumnos recurren a sus propias técnicas para convencer a sus profesores de que merecen superar la materia. Sin embargo, algunas veces resultan tan sorprendentes que se viralizan en las redes sociales.

Joshuan J. Barboza, un profesor peruano, se sorprendió tanto por el ingenio de una de sus alumnas para ser aprobada que lo compartió en su cuenta de Twitter, donde se ha hecho viral. La chica intentó un soborno en toda regla, pero terminó siendo evidenciada.

La joven estudiante se hizo pasar por influencer diciéndole al profesor que, si le aprobaba su asignatura, haría populares sus investigaciones. La chica quería aprovecharse de una situación incierta para conseguir pasar a pesar de que no lo merecía.

Tengo una alumna “influencer” en mi clase. No presenta tareas, y casi no entra a mi clase.

"Tengo una alumna influencer en mi clase. No presenta tareas, y casi no entra a mi clase. Pero me pide que no la desapruebe y que puede hacer que mis investigaciones se hagan conocidas en sus redes… no es broma", escribió Joshuan en su cuenta de Twitter.

La gente reaccionó al instante preguntándole qué haría. Él lo tiene claro: "Mis razones son estrictamente académicas. No cumple con la entrega de trabajos, tiene el porcentaje suficiente de inasistencia para desaprobar".

Joshuan comenta además que ha tenido más problemas de este tipo con otros estudiantes. "Ya me han denunciado dos alumnos por haberlas desaprobado. Su razón: 'el profesor nos tiene odio y por eso nos desaprobó'". Finalmente, dejó claro que su "trabajo y dedicación académica y de investigación siempre es objetiva. Las cosas como son. Si eres mal alumno, desapruebas".