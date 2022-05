Una tuitera se hace viral al mostrar la curiosa firma que le hicieron en su libro de comunión: "Jugaron con mis sentimientos de forma cruel"

Tomar la primera comunión conllevaba un buen número de tradiciones: desde el vestido a los regalos, pasando por el mítico álbum de fotos. Y el libro de firmas es otro de ellos, unas páginas en la que los invitados dejaban su rúbrica como recuerdo.

Sin embargo, no siempre es conveniente repasar el libro años después, pues te puede provocar una decepción propia de haber perdido la inocencia que se tenía a los nueve años.

Así le ha pasado a Marta, una tuitera que compartió una foto de su libro de firmas y descubrió que hubo una invitada sorpresa a la que no vio, aunque más bien era alguien que firmó con mucha guasa.

Hace 12 años jugaron con mis sentimientos de la manera más cruel 🤡 pic.twitter.com/DRAT8h72CP — marta montana 🐆 (@enelinfierno_) May 23, 2022

"Hace 12 años jugaron con mis sentimientos de la manera más cruel", tuiteó la usuaria, que ya acumula más de 14.000 retuits y 244.000 likes. En la foto que compartió se podía ver que fue a su comunión una de sus ídolos.

"Estuve en tu comunión y no me viste. Lo siento. Con cariño, Hannah Montana", le escribieron en su libro. Por tanto, le hicieron creer que la mismísima Miley Cyrus había acudido a verla, pero, eso sí, no dejó regalo.

La autora de los hechos sigue riéndose 12 años después de cometer tal crueldad 😔😔 pic.twitter.com/n5cbKBlkGI — marta montana 🐆 (@enelinfierno_) May 24, 2022

Y la culpable parecía ser su tía Mari, pues no dejaba de reírse en el grupo de WhatsApp de la familia. "Así da gusto, una sobrina famosa. ¿Quién sería el que firmó así?", preguntó la supuesta culpable, que decía que le sonaba la letra.