Un enorme pez sierra de casi 4 metros sorprende a un turista que estaba pescando: "Luché con él durante casi una hora"

Ian Atherton, un turista británico que estaba de vacaciones en Florida (Estados Unidos), planeó una tranquila mañana de pesca en solitario, sin embargo, terminó convirtiéndose en un largo y complicado forcejeo con un enorme pez que atrapó.

El pasado sábado, a sus hijos no les apeteció salir de pesca con él, así que cogió su caña y sus anzuelos y se aventuró a salir con su barca desde Puerto Cañaveral (Brevard, Florida). Sin embargo, navegó unos cuantos kilómetros por el Atlántico y, finalmente, encontró la presa más grande de su vida.

Al llegar al lugar que tenía programado, lanzó la caña y, casi inmediatamente, picaron el anzuelo. "Al principio pensé que era una raya, pero después de luchar con ella durante casi una hora, lo vi asomar por encima del agua", declaró.

El animal que había picado no era otro que un pez sierra, y uno muy grande, pues medía 3,9 metros. "He pescado en todo el mundo y esta es una de las mejores experiencias que he tenido en barco", aseguró Ian Atherton. "Un pez sierra así supera a un tiburón, y eso es lo que pensaba después en el bar, celebrando mi captura".