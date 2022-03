Le da paso a una señora que resulta ser su propio reflejo y su ataque de risa se hace viral: "Yo no lo puedo contar"

Los supermercados se han convertido en el escenario de grandes fenómenos virales. Memes aparte con el aceite de girasol tras el desabastecimiento y después de convertirse en 'el nuevo papel higiénico', lo cierto es que las peripecias de los usuarios hacen sonreír a más de uno en las redes.

Eso es lo que ha pasado con una señora, que se ha hecho viral en los últimos días por una secuencia dentro de un establecimiento que ha hecho que el vídeo vaya camino de los 9 mil 'me gusta' en Twitter.

Esta mujer y su hija, las protagonistas de la historia, subieron el vídeo a TikTok. Muertas de risa, relataron -no sin grandes esfuerzos- lo que había pasado. "Yo no lo puedo contar, que me meo"; dice la señora, por lo que la hija es la encargada del relato.

"Le ha dado paso a la señora que no podía pasar. Mira la señora", dijo la hija, señalando el reflejo del espejo que había comprado su progenitora. Un reflejo que no se trataba de otra persona más que su propia madre.

En efecto, esa señora a la que dio paso la mujer no existe, tal y como cuenta la madre, a duras penas y llorando de risa.

Un vídeo que tiene casi 2 mil retuits y más de 200 comentarios alabando, en su mayoría, la gracia de esta mujer que ya es un fenómeno viral en internet.