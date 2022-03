El mundo del coleccionismo es muy variopinto. Hay personas que pueden querer hacerse con infinidad de objetos raros, pero hay que tener cuidado con lo que se compra, pues puede acarrear consecuencias.

Así le ha pasado a un hombre estadounidense que se hizo con una pintura que le trajo por el camino de la amargura y no le provocó nada más que desgracias, tal y como contó en eBay, donde ahora quiere subastarlo.

"El cuadro parecía adorable, con dos muñecas de apariencia inocente retratadas en él... pero la vendedora del mercadillo tenía razón: no se dejen engañar", comentó. "La mujer me advirtió antes de comprarlo y yo te lo advierto: nada bueno puede salir de este cuadro. No le di mucha importancia en ese momento y supuse que era una vendedora extraña".

Este internauta quiso ser sincero y avisar a los posibles compradores para que no ignoraran el peligro como él hizo. Y es que aseguró que, después de comprarlo, empezó a tener una "racha de pérdidas".

Según relata, empezó a tener insomnio, descubrió una plaga de insectos en su casa, su hámster se murió, y todo esto le afectó a su estado de ánimo, que pasó a ser de alguien solitario y triste. Por este motivo, ahora lo publicó para subastarlo en eBay.

"Empiezo la subasta en 50 dólares, que es lo que pagué por él, pero espero que llegue a más para compensar todo lo que he pasado", comentó. "Pero antes de pujar... ¡Estás avisado! [...] No sé de quién es la sangre maldita que se mezcló con la pintura para crear esta pieza, pero sus poderes son fuertes".