El nombre es algo tremendamente importante, pues puede marcarte para toda la vida, especialmente si es uno que se va heredando en la familia. De hecho, esto puede ocasionar determinados problemas con hermanos y cuñados, especialmente cuando se quiere usar el mismo nombre.

Es el caso de este usuario de Reddit, que compartió el problema que tuvo con su familia cuando iba a nacer su sobrina, pues querían ponerle el mismo nombre que su perrita.

Según este británico, durante el confinamiento estuvo pensando en tener una perrita, por lo que tuvo mucho para pensar en el nombre que le iba a poner: Maybeline.

Tras ponerse en contacto con un criador, consiguió "el perro de sus sueños", una clumber spaniel de una camada que había nacido hace 10 semanas. Por tanto, compartió eufórico la noticia con su familia, a los cuales les encantó el nombre.

Sin embargo, el problema vino cuando su hermano y su cuñada anunciaron que estaban esperando una hija. "Todos estamos muy emocionados y felices. Preguntamos por el nombre y ella dijo Maybeline", explicó en su post.

"No le di mucha importancia en ese momento, pero hice un comentario sobre que así se llamaría el cachorro que me iban a dar", contó. "Entonces mi cuñada me cogió aparte y me preguntó si podía cambiar el nombre por otro, y le dije que lo pensaría".

Finalmente, decidió no hacerlo, lo cual le acarreó un problema con toda su familia. "Cuando se lo dije a mi familia, todos se enfadaron mucho conmigo diciendo que estaba siendo grosero e insultando a mi hermano y a mi sobrina".

"Había planeado este nombre incluso antes de que mi sobrina fuera concebida. No voy a cambiarlo", defendió. "Llamaré a mi perra May para abreviar, como apodo, pero voy a mantener Maybeline como su nombre registrado".

Para concluir, preguntó a los usuarios si estaba teniendo una actitud injusta en el tema, a lo cual le respondieron decenas de usuarios con diversidad de opiniones.

"Ella sabía cómo ibas a llamar a tu cachorro y pedirte que lo cambies ahora es una grosería", apoyó un usuario. "Tu solución es un poco absurda, porque los británicos acortan todos los nombres", comentó otro refiriéndose a la opción de llamar a su perra May, pues a su sobrina terminarán llamándola igual.