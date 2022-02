El juego de moda, Wordle, salva la relación entre una madre "enganchada a las conspiraciones" y su hijo

Wordle está enganchando cada vez a más y más personas. El juego, que consiste en adivinar una palabra de cinco letras en seis intentos, se renueva cada 24 horas y permite un reto mental diferente cada día. Más allá de la diversión, un artículo de Insider asegura que ayuda a pasar menos tiempo en actividades más negativas.

El medio estadounidense ha compartido la historia de Eric y su madre, Lisa, de 71 años, que se ha adentrado en el mundo de las conspiraciones y ha comenzado a confiar en todo lo que el grupo QAnon cuenta sobre las vacunas, el gobierno y las supuestas elecciones amañadas de Trump.

"Ella cree en lo del 5G. Los gobiernos llevan a cabo una guerra climática. Ella lee sobre todas estas cosas, y luego llama a sus amigos más cercanos para informarles", ha relatado el joven. La obsesión ha ido aumentando y ya casi es imposible hablar de ella sobre temas racionales.

Sin embargo, todo ha cambiado con la llegada de Wordle. Su hijo le presentó el juego y, desde entonces, Lisa ha estado "notablemente más contenta", ha comentado. Además, el tiempo invertido "ha evitado que su madre comparta historias falsas".

Un gran avance que, por otra parte, tampoco sabe si puede servir a otros en una posición igual, pero señala que encontrar una distracción sirve para sustituir una actividad similar a la de estar en Facebook.

"Mi miedo es que no dure. Juega tanto que puede quemarse", ha confesado también Erin. "Desde luego, espero que dure. He pensado en lo que podría introducir a continuación, pero no he encontrado nada que crea que a ella le encantaría. Todavía no".