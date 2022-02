Se lleva el susto de su vida cuando un águila se cuela volando en su coche: "Me quedé en 'shock' durante un rato"

Renante Balbuena, un estadounidense que se encontraba de viaje en Filipinas decidió grabar su viaje con una GoPro situada en el salpicadero del coche. Su primer vlog para YouTube acabó siendo una impresionante historia cuando un águila se coló en el asiento del copiloto mientras el vehículo estaba en movimiento.

El joven, que está describiendo el precioso paisaje, grita cuando el ave colisiona con él. Al principio se queda muy quieto, sobre todo, al darse cuenta de que se trata de un águila que tiene su pico muy cerca de su brazo.

"Estuve en estado de shock durante unos segundos, pero sabía que no me haría daño. ¡Solo estaba tratando de entender por qué diablos un pájaro volaría hacia mi coche!", ha declarado el internauta. Tras unos segundos, descubre que hay sangre en su ala y entiende que el pájaro ha sido atacado recientemente. Ha recibido presumiblemente un mordisco.

Por eso, decide llamar a su primo, que es veterinario. "Le recetó un medicamento mientras le limpiaba la herida y trataba de alimentarlo", ha explicado. Ambos estuvieron varios días cuidando del animal, que identificaron como águila serpiente, en una jaula.

"Quise acariciarlo, pero no lo hice. No quería estresarlo y hacer que no comiera, así que puse una manta sobre la jaula y lo dejé toda la noche. El águila estaba lista para ser liberada después de cuatro días", ha comentado.

Cuando se aseguraron que el animal comía, grabaron el momento en el que volvía a soltarlo a la libertad, ya totalmente recuperado del ataque gracias a la ayuda solidaria de estos primos.