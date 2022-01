Come carne cruda durante 78 días para comprobar si puede sobrevivir como un hombre prehistórico

El vegetarianismo y el veganismo siguen ganando adeptos en todo el mundo, pero también hay personas que apuestan por otras dietas más extremas. Es el caso de un hombre en EE UU, que se ha desafiado a sí mismo a comer carne cruda durante 78 días para saber si sobrevivirá o no.

Anteriormente tenía una dieta basada en plantas, pero afirmó sufrir problemas de salud a causa de ello. Ahora, ha estado entrenando a su estómago para digerir nada más que carne cruda, incluidos órganos, y lo complementa con leche animal cruda y huevos crudos.

Tal y como recoge el Mirror, afirma que sus comidas favoritas incluyen pechuga de pollo, bistec y pez espada (todo crudo) y que por ahora hasta ahora ha logrado evitar una intoxicación alimentaria grave.

Además de correr el riesgo de contraer bacterias como la E. coli, salmonella o Shigella, también se enfrenta a más problemas de salud si no come frutas y verduras, como estreñimiento, hemorroides e incluso escorbuto.

Su página de Instagram @therawmeatexperiment tiene más de 67.000 seguidores, y la biografía explica: "Comer carne cruda todos los días hasta que me muera de bacterias. A ver si vivo 5 días o 500 años".

Su dieta de 'hombre de las cavernas' también incluye comer hígado de vaca y leche de camello y desgarrar un bistec con los dientes. "No se trata de masticar, básicamente puedes colocar la carne de vaca en tu boca y tragarla", explicó.

Cuando un seguidor le preguntó cómo se sentía, confirmó: "Bien, me gusta hasta ahora y no siento ninguna razón para parar, sin embargo, no hay cambios locos". Admitió que la carne cocida "sabe un poco mejor", aunque la carne cruda "le estaba gustando".