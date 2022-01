El emotivo momento de una 'influencer' y su yaya: "El primer baño en el mar del gran amor de mi vida, mi abuela"

Las primeras veces descubriendo algo ya son, de por sí, emotivas. Si a ello se le suma el amor entre nieta y abuela, las emociones terminan a flor de piel. Y es que Teresa, una brasileña de 94 años, ha podido estar a orillas del mar junto a su querida nieta, quien no podía casi contener las lágrimas.

La influencer Tatiana Van Campos, una de las caras públicas de Brasil más queridas ante sus cientos de miles de seguidores en redes, ha querido sorprender a su abuela con un momento muy especial.

"Hoy he hecho realidad el sueño de mi abuela, quien a sus 94 años nunca se había bañado en el mar. Estoy demasiado emocionada, ya que Dios es perfecto. Padre, gracias por proporcionar este precioso momento en nuestras vidas", había publicado la influencer.

El momento fue capturado en un vídeo donde se muestra a ambas mujeres conteniendo las lágrimas en el mar, abrazadas a ratos. Mientras Teresa aparece sentada en una silla de plástico roja en la orilla, Tatiana se arrodillaba delante para mojarle un poco, con cuidado, en la cabeza.

"A los 94 años, el primer baño de mar del gran amor de mi vida, mi abuela Tereza, que inesperadamente se hizo viral por muchos países. Ahora puedes escuchar lo que sentí. Fue hermoso, hacer todo por tus abuelos, tus padres. Son únicos y este amor es inconmensurable. ¡Te quiero, abuela! Te quiero, profundamente", escribía junto al vídeo.

El clip ha dado la vuelta al mundo y está recibiendo diariamente comentarios de múltiples usuarios emocionados. "Lo más bonito que he visto en mucho tiempo. Me has hecho llorar recordando a mi abuela, que ya no está conmigo", comentaba un usuario. "Las cosas siempre se demuestran en vida, gracias por amar a tu abuelita", ha añadido otro.

"Abuela mía, todas las declaraciones de amor por ti las hago en vida, porque así es como mereces recibir flores, en vida. Te amo más allá del infinito. Te amo, abuela, te encantó ver el mar y te encantó el baño y eso nunca lo olvidaré. Gracias, Dios", ha añadido la joven influencer, como conclusión en su perfil.