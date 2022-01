Un hombre gana hasta 200 euros al día por hacer cola para personas ricas

Un hombre de 31 años del Reino Unido ha contado cómo es capaz de ganar hasta 200 euros al día (unas 160 libras) haciendo cola para otras personas en todo tipo de eventos o situaciones.

Freddie Beckitt, un camarero y escritor de Fulham, en el Reino Unido, que compagina esas dos actividades con esperar para otros por 24 euros la hora en una cola.

Así, Beckitt pasa horas en largas colas en nombre de personas acomodadas que están demasiado ocupadas o no están dispuestas a perder su tiempo para esperar ellas mismas.

Normalmente hace cola para comprar entradas en eventos y espectáculos, como una ocasión en la que esperó tres horas para conseguir entradas para para la exhibición de Christian Dior de V&A.

"La cola real fue de solo tres horas, pero me pidieron que recogiera sus entradas también y esperara a que llegaran, así que pasé horas examinando el museo V&A y me pagaron 20 libras por hora, ¡fue genial!", explicaba el hombre a The Sun.

Así, en un día en el que junte ocho horas de trabajo puede llegar a conseguir cerca de 200 euros, aunque es algo que pase pocas veces.

Los trabajos le salen gracias a la web Taskrabbit, donde los usuarios pueden ofertar habilidades o trabajos a la espera de que les contraten, cosa que hizo Beckitt, que añadió el esperar colas como servicio disponible.