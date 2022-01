La adorable rutina de una perrita que enternece a TikTok: "No se queda dormida si no la arropamos"

Penny, una pequeña perra salchicha, se ha hecho viral en TikTok al derretir a más de 10 millones de usuarios con su adorable rutina antes de irse a la cama cada noche.

Su dueña ha participado en la tendencia de la red social que busca mostrar los comportamientos más extraños de las mascotas. "¿Qué es algo que hace tu perro que ni siquiera piensas dos veces, pero cada vez que alguien más lo ve, es algo chocante o raro?", se puede escuchar en el vídeo.

"No es sorprendente, pero es muy adorable", ha escrito ella en el título de la publicación donde ha mostrado que Penny no es capaz de dormirse si sus dueños no la arropan cada noche.

En las imágenes se puede ver cómo el animal, que tiene unas patas muy cortas, salta corriendo a su cama y mira fijamente a la cámara. Su cariñosa cuidadora no tarda el darle un peluche para apoyarse y taparla bien con una manta, dejando una pata por fuera.

Un comportamiento que ha enamorado a cientos de usuarios que llevas días enviando mensajes muy bonitos y que, ante tanta acogida, han recibido más repeticiones del momento en el que Penny se va a dormir. "He visto esto más veces de las que puedo reconocer", bromeaba uno de los internautas en los comentarios.

Además, la cuenta también ha publicado el tierno momento en el que la perrita intenta despertarse por la mañana. Aunque su dueña ha comentado que aguanta durmiendo hasta las 5 de la mañana, cuando la pareja se despierta vuelve a la cama y le cuesta salir de ella bien entrada la mañana. "No es una persona madrugadora", ha bromado la dueña.