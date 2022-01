Una mujer termina con "el peor tatuaje de su vida" en la piel por la interpretación errónea del tatuador

Hay veces que un tatuaje no sale como una persona espera, o bien cuenta con pequeños errores que el mismo tatuador comete por equivocación. En el caso de esta tiktoker de Idaho (Estados Unidos), la malinterpretación del trabajador se debía a que se tomó el tamaño solicitado por su clienta, un "2x3", de una forma bastante literal. Por suerte, el error pudo solucionarse en manos de otro tatuador.

Izzy, de Boise, en la ciudad estadounidense de Idaho, estaba de vacaciones en casa de una amiga en Pittsburgh cuando acudió a un salón para pedir el tatuaje de un teléfono móvil, en homenaje al mítico tema Missed Calls de Mac Miller.

La sorpresa llegó a ojos de la tiktoker cuando miró de cerca el entintado y descubrió que el artista había malinterpretado completamente sus instrucciones: "Me acabo de hacer el peor tatuaje de mi vida. Me dieron el móvil de Mac Miller y le dije que lo quería en tamaño 2 por 3. Me ha tatuado el 2 por 3. ¿Cómo lo arreglo?".

Un primer plano del tatuaje reveló que, efectivamente, el artista había escrito "2x3" en la pantalla del móvil, sin darse cuenta de que era una referencia de tamaño. "Sé que soy estúpida, sé que fue mi culpa, pero tengo 16 tatuajes, como si hubiera pasado por esto antes. Vivo en Idaho y estoy en Pittsburgh durante la semana, así que fui a una tienda que no conocía", ha explicado, ante la enorme cantidad de críticas recibidas en su perfil.

"Quería que en el móvil pusiera llamadas perdidas para Mac Miller porque visité el parque de toboganes azules mientras estaba aquí", continuaba explicando, en referencia al parque infantil que inspiró su álbum de debut.

"Cuando me estaba haciendo el tatuaje me hizo tumbarme con el brazo completamente doblado hacia un lado raro. Cuando miré por encima era, más que nada, su cabeza, no podía verlo realmente", algo que explica el porqué no pudo percatarse del error hasta el final.

Varios usuarios han criticado su torpeza, así como que podría haber preguntado sobre el avance del tatuaje en cualquier momento, ante lo que otros han salido a defenderla: "Los tatuajes malos ocurren, sobre todo, en personas con ansiedad, dejad de insultarla". Pero el caso tuvo un final feliz y pudo arreglarlo.

"Mi artista hizo lo mejor que pudo sobre el trabajo de línea que ya estaba allí, pero me encanta cómo ha quedado y, sobre todo, con el 2-3 fuera", comentó bajo su última actualización.