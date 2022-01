El mapa con el que puedes comprobar el tamaño de la Estrella de la Muerte sobre tu ciudad

Los fans de la ciencia ficción en general y de la saga Star Wars en particular suelen ser muy amigos de mezclar los mundos de fantasía con la vida real. Uno de los ejemplos tiene que ver con las naves espaciales.

Pese a que no existen en la realidad, los auténticos fans conocen con detalle las dimensiones, a veces enormes, de los vehículos espaciales que se ven en las películas de ciencia ficción.

Una aplicación llamada Park my Spaceshift acerca un poco más la realidad a estas enormes naves espaciales gracias a una premisa muy simple: cómo se verían las más famosas naves si las superponemos sobre mapas reales.

Así se vería el 'Halcón Milenario' de 'Star Wars' en la Puerta del Sol. Parkmyspaceshift

Basta con introducir tu dirección en la barra de búsqueda y luego elegir qué nave queremos superponer. Podemos elegir varias de la saga Star Wars, pero también de otras como 2001: A Space Odyssey, Mass Effect, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Thyunderbirds, Independence Day, Firefly, Space 1999, Blake's 7, Battlestar Galactica, Real Life, Red Dwarf o Star Trek.

Pero no sólo hay vehículos de ciencia ficción: también podemos encontrar otros peculiares como el trineo de Papá Noel (con renos, sin ellos o con un saco de 7.000 millones de regalos).

Además, hay un apartado donde podemos encontrar vehículos reales, como la Estación Espacial Internacional, un transbordador espacial de la NASA o incluso especies animales como una ballena azul.