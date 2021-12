Lo que el tornado se llevó: una fotografía antigua voló, intacta, 209 kilómetros hasta el parabrisas de un desconocido

Entre las catástrofes ocurridas por los tornados de este fin de semana en las regiones estadounidenses, aún siguen surgiendo pequeños milagros: una vieja fotografía, muy bien cuidada a ojos de sus descubridores, voló desde una localidad en Kentucky. Tras atravesar cientos de kilómetros de distancia, llegó hasta una desconocida que no tardó en compartir la imagen por redes en busca de los propietarios. Y fue todo un éxito.

Katie Posten salía el sábado por la mañana hacia su coche aparcado en la entrada de su casa en New Albany, en el vecino estado de Indiana, cuando encontró una foto en blanco y negro enganchada a su parabrisas.

La descubridora pudo identificar en la imagen a una mujer con un vestido de rayas y un pañuelo en la cabeza sosteniendo a un niño en su regazo, y, en el reverso, escrito en cursiva, decía: "Gertie Swatzell & J.D. Swatzell 1942". Unas horas más tarde, Posten descubriría que la foto había hecho todo un viaje: casi 130 millas (209 kilómetros) a lomos del terrible huracán que azotaba Kentucky.

"Al ver la fecha, me di cuenta de que probablemente era de una casa golpeada por un tornado. ¿Cómo si no iba a estar ahí?" confirmó Posten al medio AP, añadiendo que "es una foto bien cuidada". Decidió publicar la foto en redes y pidió ayuda para encontrar a sus propietarios.

"Alguien que es amigo de un hombre con el mismo apellido se topó con ella y lo etiquetó", lo que le llevó a Cole Swatzell, que comentó que la foto pertenecía a unos familiares en Dawson Springs.

Posten pudo tener su primera pista por haber estado siguiendo los tornados que azotaron el centro de Estados Unidos el viernes por la noche, matando a docenas de personas. El 75% de Dawson Springs (Kentucky, EE.UU.) desapareció en apenas unos minutos. El tornado ha destruido casas, fabricas y las esperanzas de cientos de personas.

Y, como si se tratara de Dorothy y sus zapatos rojos mágicos, la fotografía sobrevivió al tornado y encontró su camino de vuelta a casa hasta Dawson Springs, una localidad de 2.700 habitantes donde las casas quedaron arrasadas, los árboles astillados y los equipos de rescate seguían rastreando la comunidad en busca de supervivientes.

El hecho de que la foto recorriera casi 130 millas es "inusual pero no tanto", dijo John Snow, profesor de meteorología de la Universidad de Oklahoma. Posten ha destacado el lado positivo de las redes sociales en casos como este. Puede que no hubiera camino de baldosas amarillas, estaba Facebook: "Fue alentador que inmediatamente hubiera toneladas de respuestas de personas, buscando registros de ancestros, y diciendo 'me gustaría ayudar'".