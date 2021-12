Justin Bieber se convierte en sacerdote y sus fans enloquecen

Justin Bieber siempre se ha mostrado muy orgulloso de su fe y creencias religiosas. El cantante ha declarado en varias ocasiones que sus tatuajes tienen un significado espiritual y sus publicaciones de Instagram están llenas de mensajes en los que expresa su amor y devoción por Jesús. No obstante, esto no ha impedido que sus fans enloquezcan al ver a Bieber transformado en cura.

Vestido de pies a cabeza con largas prendas negras que se asemejan a las que usa un sacerdote o monje, con un juego de llaves alrededor del cuello, el cantante de Holy presentaba un nuevo y dramático look para la colección AW22 de Balenciaga.

"Es moda, cielo", escribía Bieber en la publicación y etiquetando a Balenciaga. Aunque estas palabras tranquilizaron a los preocupados fans que pensaron que el cantante había cambiado su vida de ensueño por una vida en un monasterio remoto, esto no impidió que el post se llenase de emojis de llamas por la fantasía del Padre Justin.

Mensajes como "Padre, yo le confieso todos mis pecados", "Con ese sacerdote si iba a misa todos los días", "Ave Maria purísima", o "Bendíceme padre", acompañaban a la publicación con emojis de llamas y caras picaronas.

Twitter tampoco se quedaba atrás y la locura del Padre Justin también resonó con fuerza: "Ayer todas bien malpensadas, tendrían que ir a confesarse con el Padre Justin". No obstante, la red social del pajarito azul optó más por el humor.

El padre de mi iglesia abriéndome la puerta cuando llegaba tarde a mis catequesis pic.twitter.com/Q1BKvwITxX — Ariana⁷ 💫 IS SEEING JUSTIN (@H0ESOFCARDS) November 30, 2021

Sin embargo, no a todo el mundo estuvo de acuerdo con el look que presentó el cantante, que forma parte de la colección The Lost Tape / The Show That Never Happened de Balenciaga para AW22.

Un fan comentó: "Parece que está a punto de comenzar una secta" o "Parace que estás preparado para participar en un ritual satánico. Oh, espera...", mientras que otros se aventuraron a decir: "¿Entonces puedo envolverme con una manta y llamarlo moda?"

Aunque ha incendiado corazones e indignado a otros, sin duda Justin ha conseguido que todo el mundo hable de su vestimenta, compuesto por el abrigo Engineered de Balenciaga de 2.600 €, que se complementa con la Essential Small Wallet de la marca, con un precio de 375 €. Finalmente, el look se remata con un grueso par de las Trooper Boots, que se venden por 895 €, sumando un total de 3.870 euros, convirtiéndose en el outfit más trendy de todo el monasterio.