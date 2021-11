La curiosa y sincera reseña de un centro comercial: "Es un lugar agradable, pero si eres homófobo no"

No hay nada como ser sincero a la hora de valorar un restaurante, hotel u otro establecimiento, incluso si para serlo has de criticarte a ti mismo. Porque quizá el lugar no es malo, sino que tú tienes algún problema con él por prejuicios.

Eso es lo que le ha sucedido a un usuario mexicano que escribió en TripAdvisor una reseña que, aunque fue hecha en 2015, se ha viralizado recientemente por la curiosa forma de decir que el lugar era bueno, pero no para él.

Se trata de Reforma 222, un centro comercial de Ciudad de México al que el hombre, que usaba como nombre MonyOly, acudió y le pareció "un lugar agradable".

Podría ser nuestro despacho perfectamente pic.twitter.com/wImEIMPRzu — Olympe Abogados (@olympeabogados) November 28, 2021

"Hay de todo, es un lugar para pasar un rato agradable. Pero ojo, si eres homofóbico no es un buen lugar", advirtió. "Esta gente se reúne en esta plaza y se comportan deplorablemente. Lástima de lugar".

Coñe, por fin una persona homófoba que lo admite abiertamente en vez de chorradas del tipo "no soy homófobo, peeeeeeeeeeeeeeeeeeero". — Unnamed Freak (@Unnamed_Freak) November 28, 2021

Deja la duda de si esa persona es homofóbica o no. Su comentario da a pensar que sí, pero queda como residuo un mínimo de ambigüedad. — Marc Casañas Escarré (@Firefly_fan) November 29, 2021

Lo que imaginé al leer esa reseña 🤔 pic.twitter.com/Et5K29GpQ3 — Oliver V. (@OliverV02) November 29, 2021

La reseña la compartió recientemente el bufete de abogados español Olympe, y rápidamente el tuit se llenó de mensajes que comentaban lo que ellos interpretaban una forma de autoproclamarse homófobo abiertamente.