Bolsonaro confunde al político John Kerry con un famoso actor: "He hablado con Jim Carrey" y desata los memes

Já imaginei tanta cena dos filmes do Jim Carrey no assunto sigiloso que o Bolsonaro teve com ele. Deve ser digno de Oscar pelo filme “O Mentiroso” só pelos discursos que Bolsonaro faz na ONU. 🗣 pic.twitter.com/3HHAOlIxvd

BOLSONARO CONVERSOU COM JIM CARREY https://t.co/Y0x3K84ldf via @YouTube

Have you already spoken with Bolsonaro? hahaha pic.twitter.com/2PPafnHBmJ