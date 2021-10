Disfraces de última hora perfectos para Halloween según el color de pelo

Halloween es dentro de dos días, una noche donde el terror, los sustos y la diversión están asegurados. Muchas fiestas de esta noche cumplen con la tradición de ir disfrazados y aunque la temática ha ido haciéndose más laxa a lo largo de los años, el miedo sigue siendo la etiqueta.

Con tantas preocupaciones que tenemos hoy en día y lo rápido que parecen pasar las semanas, nos encontramos a solo 48 horas de la noche de las brujas y puede que a algunos le haya pillado el toro a la hora de hacerse con el disfraz. Sin embargo, hay algunas opciones de última hora perfectas que requieren poco esfuerzo y a las que no hay que sumar peluca, ya que coinciden con el color de pelo que llevemos.

Disfraces para rubias

Al igual que Chucky, su novia Tiffany ha sido protagonista de muchas pesadillas. Lo bueno es que si somos rubias, conseguir el look de una de las muñecas más temidas del cine es verdaderamente fácil. Para ello necesitamos un peinado blow out al estilo de los años 90 que aporte volumen al pelo, un labial negro (también se puede utilizar un lápiz de ojos negro) y un buen smokey eye. Para la ropa, cualquier vestido blanco con una biker negra serán perfecyos.

Desde que se estrenó Midsommar, la película ha sido una fuente de inspiración para looks que hagan referencia a las cintas de terror, pero que a la vez tengan un lado bonito y estético. Para adentrarse en el mundo de Dani, la protagonista de la película, habrá que hacerse un recogido bajo, sin necesidad que sea perfecto.

Después, volvemos a echar mano de un vestido blanco y para rematar el disfraz, no podemos olvidar una frondosa corona de flores. El maquillaje tiene que ser muy natural y se puede prescindir de él, por lo que es ideal para las personas que no dominan este arte.

Stranger Things es uno de los mayores éxitos de Netflix y Once, la protagonista, ha enamorado a todos los fans de la serie. Durante la primera temporada, mientras intenta adaptarse al nuevo mundo que la rodea, la joven utiliza una peluca rubia para no llamar tanto la atención, siendo uno de los looks más reconocidos del personaje.

Para conseguirlo, solo se necesita un vestido rosa con cuello tipo baby doll, una chaqueta vaquera y unas deportivas blancas con calcetines altos. Para darle el toque final, se puede agregar un poco de sangre falsa en una de las fosas nasales y listo.

El disfraz de Carrie puede ser uno de los más fáciles si nos inspiramos en el reportaje fotográfico que hizo Lana del Rey para Q Magazine. El sangriento personaje de Stephen King es humillada durante su coronación en el baile de graduación cuando le tiran un cubo de sangre sobre ella, pero no hace falta destrozar un bonito vestido para encarnar a la asesina psíquica.

Con un maquillaje a nuestra elección, cubrimos parte del rostro con sangre falsa. Al look lo acompañamos con una corona y un vestido claro, puede ser lencero o no, pero lo importante es que sea largo.

Disfraces para morenas

¿Un disfraz que se hace en segundos, con poco presupuesto y con un pelo largo y oscuro? El de Samara Morgan. El personaje de The Ring es perfectamente reconocible y es capaz de dar mucho miedo con muy poco.

Lo único que se necesita es peinar el pelo por encima de la cabeza, un vestido muy sencillo y, para darle el puntillo de recién salida del pozo, con un trozo de papel higiénico doblado, lo manchamos con sombra marrón oscuro o negro y lo presionamos a lo largo de los brazos, cuello, cara y manos.

Otra opción para morenas es Jennifer Check, el personaje que interpreta Megan Fox en la película Jennifer's Body. Típica película de "ritual satánico que sale mal", la actuación y los looks de la actriz la convirtieron en un icono para la generación Z.

Para conseguir el disfraz se puede recurrir a una sudadera rosa con cremallera a la que se le pueden pintar unos corazones con un rotulador rojo, unos vaqueros de tiro bajo y, sobre todo, no puede faltar un poco de sangre falsa en los labios.

Recurrir a los clásicos es apostar por una opción ganadora y en el caso de Morticia Addams, es escoger el mejor disfraz posible. Aunque Miércoles Addams es una buena alternativa, nadie impresiona allá por donde pasa como su madre.

Copiar su look es bastante sencillo, solo hace falta un pelo bien planchado, maquillaje de ojos intenso y un fuerte labial rojo a la altura del Uncensored de los Stunna Lip Paint de Fenty Beauty. En cuanto la ropa, un vestido largo y entallado negro será perfecto.

Por último, como disfraz de último momento para mujeres morenas encontramos a Esther Coleman, la huérfana que esconde un gran secreto. Para conseguir su look son obligatorias las dos coletas recogidas con un lazo. En cuanto a la ropa, es recomendable utilizar un vestido de cuadros en color azul y un choker de terciopelo rojo.

Disfraces para pelirrojas

Como hemos mencionado antes, la muñeca Annabelle es uno de los juguetes que todavía siguen causando verdadero terror entre los adultos. Basada en una muñeca real, el spin-off de Expediente Warren ha ganado mucha popularidad.

Por suerte, disfrazarse de ella es bastante fácil, ya que solo hace falta un vestido blanco midi, un lazo rojo a la cintura y hacerse unas trenzas. La complicación viene en el maquillaje, sin embargo la estrella de TikTok Nuria Adraos muestra en Instagram el paso a paso en tiempo real para parecerse a la muñeca maldita.

Pesadilla antes de Navidad es uno de los clásicos de Halloween y su personaje Sally es muy querida por todo el mundo. Aunque parezca un disfraz complicado, se puede simplificar bastante sin que pierda su esencia. Para el pelo solo hace falta plancharlo y el maquillaje consistirá en hacer costuras con un eyeliner de rotulador y pintar los labios rojos. Para los ojos, habrá que destacarlos mucho con unas buenas pestañas XXL.

El vestuario puede ser cualquier vestido estampado, aunque aquellos de patchwork serán los mejores. Una buena opción es recurrir a los diseños de Desigual.

Aunque no da mucho miedo, lo cierto es que Kim Possible es un icono entre las pelirrojas y por suerte, es sencillo de conseguir. Para ello solo es necesario un crop top negro, guantes del mismo color, unos pantalones cargo en verde y unas botas militares. El pelo necesita mucho volumen con la partición a un lado y para el maquillaje, se resalta el labio superior, redondeando el arco de cupido, mientras que el resto puede permanecer al natural.