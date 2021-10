La sorprendente teoría de una escritora en 2020 que dio en el clavo con la identidad de Carmen Mola

El último Premio Planeta no ha estado exento de polémica, pues 'la escritora' que se ha hecho con la victoria -que conllevaba un premio de un millón de euros- resultó ser Carmen Mola, una identidad que tenía detrás a tres autores hombres: Antonio Mercero, Jorge Díaz y Agustín Martínez.

Durante años, han concedido entrevistas haciendo ver que eran una mujer, pero ha sido al ganar este galardón cuando han desvelado su identidad, y el origen de su nombre. Sin embargo, parece que otra novelista lo sabía desde hace mucho gracias a sus notables habilidades detectivescas.

Ana Ballabriga, escritora de La profecía del desierto, publicó el 27 de julio de 2020 en Facebook una teoría sobre Carmen Mola que consideró un poco loca, con cierto toque absurdo, pero que resultó ser casi toda cierta.

"Me imagino un bar con tres tíos tomándose unas cervezas", comienza describiendo. Los tres, quejándose del mundo literario, pensaron en escribir un thriller, pero opinaron que "nadie compra un libro por tres tíos".

"Si el libro es muy bestia, tiene que estar escrito por una mujer, impactará más", teoriza la escritora. "Venga, nombres". Dijeron "Dolores", pero ya estaba cogido. Entonces, a uno de ellos se le ocurrió uno.

"Tuve una novia que se llamaba Carmen", describe Ballabriga en su teoría. "A mí me mola Carmen", responde uno. "Sí, Carmen Mola", dice el tercero. Y de ahí, habría surgido el pseudónimo, según ella.

El verdadero origen del nombre

Lo cierto es que, tal y como declararon a El Español, el pseudónimo surgió de forma parecida a como lo imaginó la escritora hace ya más de un año.

"No queríamos firmar como tres porque nos parecía que no quedaba bien. Buscamos un nombre que se pronunciara igual en todos los idiomas. Salió Carmen y el Mola no voy a decir que fuera un chiste, pero se acerca bastante. El nombre de Carmen, pues Mola", aseguró Jorge Díaz.