Tuiteros y marcas se vuelcan para conseguir que Rafa Nadal felicite el 90 cumpleaños a su mayor fan

Pilar León está intentando cumplir el sueño de su abuelo, al que llaman 'O Parrallo', un anciano de 89 años del municipio coruñés de Carnota. Y, para ello, la usuaria decidió publicar un vídeo en Twitter con el fin de que pudiera llegar a su destino: a las manos de Rafa Nadal.

Este hombre cumple 90 años el próximo 20 de octubre, y, por tanto, lo que quiere conseguir su nieta es una simple felicitación del tenista, ya que es un gran fan de él.

"¡Te admira! Y el mejor regalo que le puede hacer la vida es que tú le felicites en un vídeo", tuiteó ella. En su publicación, se puede ver a 'O Parrallo' mostrando su total admiración por el mallorquín: "Me gusta su juego. Lo conozco de hace mucho tiempo".

Hola @RafaelNadal! La persona que ves en el video es mi abuelo “O Parrallo”, cumple 90 años el 20 de Octubre. Te admira! Y el mejor regalo que le puede hacer la vida, es que tú le felicites en un video. Muchísimas gracias! pic.twitter.com/C6pYVrx9yT — Pilar Leon (@pilarleon007) October 4, 2021

"Me gustaría ir a verlo, pero ya no puedo para nada. No puedo más", declaró el anciano, refiriéndose a su imposibilidad de hacer largos viajes.

Sin embargo, aunque no se vea con fuerzas de acudir a una cancha de tenis a ver en directo a Rafa Nadal, su nieta quiere al menos intentar conseguir una felicitación en vídeo. Y no ha sido la única que lo desea, pues múltiples tuiteros y marcas se han volcado para intentar que la publicación llegue al deportista.

Twitter, estamos intentado que éste vídeo llegue a @RafaelNadal, ¿podéis echar una mano dando difusión? Tenemos que conseguirlo antes del 20 de octubre 🥺👇 https://t.co/lieMGd52D0 — Pescanova (@pescanova_es) October 4, 2021

Pescanova, El Pozo o Chupa Chups son algunas de las compañías que lo han compartido, y además han intentado que llegue a otros usuarios como Ángel Martín, Quique Peinado o Manuel Burque. También medios como Divinity, Uppers o El Correo Gallego han puesto su granito de arena.