Colocan un curioso cartel en la iglesia de Vigo para proteger las figuras: "Los santos no os van a hacer más caso"

El particular cartel colocado junto a una de las figuras de la Iglesia de Santiago, en Vigo, ha sorprendido en redes. Sobre un papel en blanco y en mayúsculas, han querido rogar que no toquen las imágenes del lugar para evitar su deterioro.

El caso ha sido fotografiado y compartido en redes por la escritora gallega Ledicia Costas, y ha alcanzado los mil likes en menos de un día.

“Por favor, no toquen las imágenes. Por mucho que las toquen no les van a hacer más caso los santos. Y se deterioran gravemente las imágenes”, han escrito en la hoja junto a la escultura.

"Por mucho que las toquen no les van a hacer más caso los santos" pic.twitter.com/Dz5GoSfCCK — Ledicia Costas (@LediciaCostas) July 28, 2021

Ante la costumbre que muchos creyentes y turistas tienen de tocar las figuras de las iglesias, esta, en particular, ha tratado de evitarlo con su peculiar cartel. Y varios usuarios no han tardado en bromear al respecto. "Al próximo que me toque le echo mal de ojo. Firmado: La Virgen", ha comentado uno.

Por fin una verdad incontestable en un templo religioso: https://t.co/W0xGJSxtaD — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) July 28, 2021

La Iglesia de Santiago de Vigo, situada en la calle García Barbón de la ciudad, lleva en pie desde su construcción en 1896 a cargo del arquitecto madrileño Manuel Felipe Quintana.