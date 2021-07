Los restaurantes suelen agradecer que los clientes dejen reseñas en Google o TripAdvisor con el fin de tener una buena puntuación o saber qué cosas no gustan y han de mejorar. Sin embargo, hay críticas que los propietarios, directamente, ignoran, pues son absurdas o nada constructivas.

Así lo ha demostrado el restaurante Niza, un local de Valladolid que recibió una mala reseña de dos estrellas pero que, en realidad, es totalmente un comentario muy positivo.

"La comida está muy buena y el personal es muy agradable, pero las medidas antiCovid son exageradas", escribió la clienta, de nombre Eva. "Es muy incómodo ir a un restaurante a tener un rato de ocio y tener que estar con mascarilla puesta continuamente excepto cuando comes, y que te riñan si no la tienes puesta".

"Las mesas tienen una distancia suficiente, así que no entiendo tanta precaución", añadió la usuaria. "Nunca me encontré algo similar. No creo que vuelva hasta que pase esto, no merece la pena".

El problema no es que seamos estrictos nosotros...la cuestión es la laxitud de los demás establecimientos.... Si todos los locales nos ciñéramos a lo que dictan las normas sanitarias, a mi no me criticarían por este asunto... — RESTAURANTE NIZA (@NizaValladolid) July 25, 2021

"No merece la pena...", tuiteó con ironía el restaurante. De hecho, después opinó sobre este asunto de las medidas sanitarias: "El problema no es que seamos estrictos nosotros... la cuestión es la laxitud de los demás establecimientos. Si todos los locales nos ciñéramos a lo que dictan las normas sanitarias, a mí no me criticarían por este asunto".