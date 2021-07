Las Spice Girls, los Backstreet Boys, Barbie Girl, de Aqua, o A Thousand Miles, de Vanessa Carlton, son cosas que, sin duda, una persona nacida en los años 90 conocerá. Sin embargo, la forma en la que este niño de TikTok vive estos temazos hace ver que esto no es solo cosa de millennials.

Las personas de esta generación son cada vez más mayores y, por tanto, algunos están teniendo hijos. Por ello, no es de extrañar que estén surgiendo pequeños fans de algunos de los éxitos de hace más de dos décadas.

Brice es el vivo ejemplo de ello, pues este pequeño, que protagoniza junto a su padre, Justice Alexander, una cuenta de TikTok con más de 11 millones de seguidores, no puede evitar mover el esqueleto cuando su padre pone algunas canciones de los 90 en el coche.

Wannabe, de las Spice Girls, Oops!...I Did It Again, de Britney Spears, Tell Me Why, de los Backstreet Boys o I Love You, de Nelly, son algunos de los temas que el niño baila y canta junto a su padre.

Eso sí, parece que, en su cómico sketch, la otra pequeña que hay en el coche no conoce del mismo modo la cultura pop de los millennial, pues solo se muestra con cara de enfadada y pide "irse a casa" al final.