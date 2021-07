Los mejores memes del "chuletón al punto" de Pedro Sánchez en respuesta a Alberto Garzón

Este jueves, unas declaraciones de Alberto Garzón han llamado la atención y han generado polémica, especialmente entre los ganaderos, pues el ministro de Consumo ha pedido a los españoles que disminuyera su consumo cárnico.

Al paso ha salido rápidamente Pedro Sánchez con una sencilla afirmación que también ha dado que hablar: "A mí, donde me pongan un chuletón al punto... eso es imbatible". El intercambio de cuestiones culinarias no ha quedado ahí, pues Garzón siguió con la broma: "A mí el chuletón me gusta poco hecho".

Al margen de las críticas y la polémica, las declaraciones de ambos políticos de izquierdas, como ya tenían cierto tono surrealista, han sido carne -nunca mejor dicho- de memes en las redes.

"A mí, donde me pongan un chuletón al punto... eso es imbatible" pic.twitter.com/pRbhWNZwKv — Francesc Miró (@FrancescMiro) July 8, 2021

—Las chuletillas pa ti, ponme un chuletón. pic.twitter.com/A6T3ft1RXM — NIPORWIFI © (@niporwifi) July 8, 2021

Perro Sanxe se ha pasao el juego ese de la frase que puedes usar para el sexo y para comer con tu familia. BAM! https://t.co/3jPxFgcxUM — Pontxolo 💡 (@AlfonsoGomezAg) July 8, 2021

- A mi chuletón al punto

- Pues ya sabes que yo pongo el vino pic.twitter.com/eqzRibZYkB — @elriera_ (@josep_m_riera) July 8, 2021

¿Tía has visto ese imbatible chuletón al punto? pic.twitter.com/K3pniwJeMc — jotapé🤖🚀 (@jotape) July 8, 2021

*Garzón recomienda reducir el consumo de carne, como dice la OMS y el colectivo cientifico*



El resto de políticos para desacreditarle: pic.twitter.com/nAcE3gbACM — Yogulado (@Supertramp9713) July 8, 2021

Pedro Sánchez cocinando con el rey emérito o imágenes de gente con sangre hablando del "chuletón al punto" son algunas de las bromas. Pero también hay tuiteros que han usado escenas de personajes de Los Simpson comiendo carne como modo en el que la oposición va a criticar a Garzón.

Y precisamente, las críticas a Garzón se han llevado algunos de los memes, pues muchos esperaban del ministro de Consumo que actuara sobre las nuevas tarifas de la luz.