Las sorprendentes acrobacias y bailes de dos jóvenes mormones para promocionar su religión

Se acabó aquello de llamar a la puerta para predicar la palabra de Dios, las redes sociales son el nuevo canal perfecto para atraer feligreses. Ya hay curas y monjas con sus propias cuentas de TikTok en las que bailan canciones religiosas, así que, ¿por qué no también mormones?

Al ritmo de Blinding Lights, de The Weeknd, dos jóvenes se han hecho virales bailando con el simple motivo de promocionar su iglesia y su religión a través de su página web, Come Unto Christ.

Pero sus pasos no son simples movimientos a un lado y a otro, pues estos dos seguidores de la Iglesia de Cristo han demostrado su gran habilidad con las acrobacias.

No pueden faltar tampoco elementos para la coreografía como el libro de los mormones o imágenes de Cristo. Todo es poco para poder promocionar de la forma más moderna su religión y demostrar el talent que tienen.