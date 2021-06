La expulsión de Omar Sánchez de Supervivientes está provocando un aluvión de reacciones. Sálvame es, de hecho, uno de los programas en los que más cuestionan sus acciones, por mucho que Anabel Pantoja sea colaboradora. Y este jueves han sido Lydia Lozano y Belén Esteban las que han terminado por enfrentarse a causa de sus opiniones sobre El Negro, como le llaman.

La periodista ha criticado la actitud derrotista del canario, algo que ha hecho saltar a la de San Blas, ya que no entendía que lo cuestionara cuando en el grupo de WhatsApp que tienen las chicas de Sálvame siempre le hace la pelota al novio de Anabel.

Los hombres presentes han empezado a preguntar qué es lo que habían hablado en el chat, y María Patiño ha argumentado que ella no lo sabe porque se salió. "Yo lo saco", dijo Lydia en ese momento. "Me ha sorprendido porque nostras somos muy activas en el grupo... Y me parece una falta de respeto enseñarlo", ha comentado Belén Esteban.

"Es verdad que yo muchas veces digo, en el buen sentido, 'qué pesada'", ha añadido la ex de Jesulín. "Voy a mirar en el chat, porque como lo ha sacado ella, la última vez que dije 'qué bien está El Negro'", ha amenazado Lydia Lozano, lo que ha provocado que 'La princesa del pueblo' fuera a por su móvil y se lo enseñara a Kiko Hernández.

Movida en Sálvame. Belén Esteban desvela que Lydia Lozano hace la pelota a Anabel apoyando a su novio en Supervivientes, pero luego en plató hace lo contrario #yoveosalvame pic.twitter.com/FXnkIWX02R — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) June 17, 2021

"He sacado el chat porque ella lo iba a sacar primero", se ha justificado Belén Esteban ante las acusaciones de los tertulianos que decían que estaba aireando cosas privadas. "¡Pero si sé de gente del chat que se ha ido por la pelota que hacías [a Anabel Pantoja]!".

En ese momento, Lydia Lozano se ha quedado sin palabras, mientras Chelo García-Cortés ha destacado que ella sigue en el grupo y María Patiño ha comentado que se fue por otro motivo.

La periodista, visiblemente tocada, ha asegurado que no sabía nada sobre ello, pero recordaba que había gente que se había ido: "Una me dijo 'me voy porque solamente habláis de televisión'. El otro día se fue otra persona y no me dio explicación. Y hay más gente que se ha ido del chat".

"Lo siento, no tenía que haber dicho eso", ha dicho arrepentida en ese momento Belén Esteban. "En el chat somos bastantes y había muy buen rollo. Yo me fui ayer, pero porque tengo varios grupos y al final no puedo más. No es porque las chicas me hayan hecho nada".